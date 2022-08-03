3 серпня артистці виповнюється 21 рік. З цієї нагоди вона попросила прихильників долучитися до благодійної ініціативи колег-блогерів і допомогти зібрати кошти для наших захисників.

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Анна Трінчер просить про послугу

Щоб привернути увагу до такого прохання, артистка опублікувала декілька пікантних фото. У дописі вона подякувала мамі, рідним, друзям і шанувальникам. Підкреслила, що зараз має лише одну мрію – мирне небо та перемогу України. Зараз вона просить Бога лише про це. І закликає підписників допомогти наших військовим з тилу.

Анна відкрила банку для збору коштів. Усі зібрані гроші іменинниця перерахує у "Благодійний фонд Куровських", який збирає гроші на 10 пікапів для ЗСУ.

Номер картки для збору: 5375411201372203

"Окремий абзац хочу присвятити свої трінчерятам, фанам, слухачам і підписникам. Я ніколи не відчуватиму сум всередині, бо ви мені не дасте цього зробити. Я розділяю з вами найважливіші періоди свого життя, з вами сміюсь і плачу. Кожне ваше смс – це наша маленька історія. Я вдячна, що кожного дня саме ви розпалюєте в мені вогонь і даєте впевненість в собі! Моя велика сім'я", – написала іменинниця у публікації.

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