Достатньо сувора, – Олександр Пономарьов розкритикував образ солістки Go_A

Слідом за колегами народний артист Олександр Пономарьов прокоментував виступ українського гурту Go_A на Євробаченні-2021. Номер і виконання йому сподобалися, а от образ солістки Катерини Павленко він розкритикував.

Улюбленець публіки, який і сам намагався підкорити сцену Євробачення-2003, висловив експертну думку про представника України на цьогорічному пісенному конкурсі – етнофольк гурт Go_A. Олександр Пономарьов не став оцінювати шанси колективу на перемогу на Євробаченні-2021, проте висловився про сам виступ.

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Загалом, номер Go_A на пісню SHUM йому сподобався. Музикант розкритикував лише образ солістки гурту Катерини Павленко, яка здалася йому надто суворою. У фіналі артист порадив їй усміхнутися бодай тоді, "коли все закінчилося".

Я розумію, що це такий стиль, і так потрібно було вчиняти за задумкою, але мені так хотілося сказати: "Посміхнись хоча б у кінці". Вона була достатньо сувора,

– зауважив Олександр Пономарьов.

"Виступ був гарний, вони заспівали так, як змогли, – найкраще. Саме шоу, як на мене, непогане", – зауважив співак.

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Разом з тим Олександр Пономарьов заявив, що пророкувати, хто опиниться в трійці лідерів, зарано. На його думку, якщо у гранд-фіналі звучатиме багато швидких треків, то на лірику більше звертатимуть увагу. У такому разі "наша пісня трішки нівелюється".

Додамо, що абсолютним фаворитом співака є гурт Maneskin з піснею Zitti e buoni, який на Євробаченні-2021 представляє Італію. У його перемозі впевнені й букмекери.

"Я думаю, що італієць цього року виграє. Він просто інакший. Він не робить велику ставку на шоу, а просто робить свою справу – виходить і працює", – пояснив Пономарьов.