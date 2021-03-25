У народного артиста України Олександра Пономарьова двоє дітей. Якщо старша донька Євгенія живе в Португалії, то молодший син Олександр – з батьком. Разом вони активно проводять час і займаються спортом. Співак показав відео, на якому підтягується з нащадком.

Після двох шлюбів – 10-річного цивільного союзу з продюсеркою Оленою Мозговою та 4-річного з львів'янкою Вікторією Мартинюк – Олександр Пономарьов тримає особисте життя за сімома замками. Лише зрідка він публікує кадри з дітьми на особистих сторінках у соціальних мережах. Днями артист показав, як займається спортом з молодшим сином.

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Олександр Пономарьов займається спортом з молодшим сином

Очевидно, одну з кімнат свого будинку Олександр Пономарьов переобладнав під домашній спортзал, в якому займається з 13-річним сином. Вони влаштували змагання з підтягування на турніку. Першим 10 підтягувань виконав співак, а Олександр повторив вправу за зірковим татком. З відео видно, що як старший, так і молодший Пономарьов у чудовій фізичній формі.

"Традиційні 10-10 разом з молодшим", - лаконічно підписав знаменитість.

Рідкісні кадри Олександра Пономарьова з сином викликали захват прихильників – майже 5 тисяч переглядів і десятки коментарів. Користувачі наголосили, що співак не лише подає гарний приклад сину, а й у свої 47 років може похизуватися розкішною формою.

Ви молодець, гарний приклад для синочка;

Це так класно, коли батько і син все роблять разом;

Молодці, спортивні хлопці;

Ви дуже гарний приклад для свого сина і для всіх людей;

Круто, так важливо молодшати, тому що не розслабляєшся, а живеш життя у всіх його фарбах.

Додамо, з дружиною Вікторією Мартинюк Олександр Пономарьов розлучився через те, що кохана поставила йому дивний ультиматум: або вона, або донька від попередніх стосунків Євгенія. Натомість з першою обраницею Оленою Мозговою артист розійшовся після двох її зрад.