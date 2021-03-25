У народного артиста Украины Александра Пономарева двое детей. Если старшая дочь Евгения живет в Португалии, то младший сын Александр – с отцом. Вместе они активно проводят время и занимаются спортом. Певец показал видео, на котором подтягивается с потомком.

После двух браков – 10-летнего гражданского союза с продюсером Еленой Мозговой и 4-летнего с львовянкой Викторией Мартынюк – Александр Пономарев держит личную жизнь за семью печатями. Лишь изредка он публикует кадры с детьми на личных страницах в социальных сетях. На днях артист показал, как занимается спортом с младшим сыном.

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Александр Пономарев занимается спортом с младшим сыном

Очевидно, одну из комнат своего дома Александр Пономарев переоборудовал под домашний спортзал, в котором занимается с 13-летним сыном. Они устроили соревнования по подтягиванию на турнике. Первым 10 подтягиваний выполнил певец, а Александр повторил упражнение за звездным папой. С видео видно, что как старший, так и младший Пономарев в прекрасной физической форме.

"Традиционные 10-10 вместе с младшим", – лаконично подписал знаменитость.

Редкие кадры Александра Пономарева с сыном вызвали восторг поклонников – почти 5000 просмотров и десятки комментариев. Пользователи отметили, что певец не только подает хороший пример сыну, но и в свои 47 лет может похвастаться роскошной формой.

Вы молодец, хороший пример для сыночка;

Это так классно, когда отец и сын все делают вместе;

Молодцы, спортивные ребята;

Вы очень хороший пример для своего сына и для всех людей;

Круто, так важно молодеть, так как не расслабляешься, а проживаешь жизнь во всех ее красках.

Добавим, с женой Викторией Мартынюк Александр Пономарев развелся из-за того, что любимая поставила ему странный ультиматум: или она, или дочь от предыдущих отношений Евгения. Зато с первой избранницей Еленой Мозговой артист разошелся после двух ее измен.