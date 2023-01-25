Олександр Положинський налякав фанатів знімком з перебинтованою головою

Співак Олександр Положинський зараз проходить службу у ЗСУ, перебуваючи на навчаннях. Поки він готується до боїв на фронті, то відпрацьовує навички тактичної медицини та проходить бойове злагодження. Проте останнє його фото викликало чимало запитань.

Колишній лідер гурту "Тартак" часто розповідає фанатам про будні військової служби. Одним з таких моментів він поділився в інстаграмі, через що фанати почали добряче хвилюватись. Річ у тому, що він постав на фото з перебинтованою головою, але не пояснив – чи щось у нього сталось, чи це він її сам замотав у рамках навчань.

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Фото з навчань. "Синці" на обличчі це лише гра світла, тіней та фільтрів. Я в тилу. Пекло гасять інші,

– лаконічно написав Положинський та додав до допису вірш, ймовірно, свого авторства.



Олександр Положинський показав перебинтовану голову / Фото з інстаграму виконавця

"Не лізь поперед батька в пекло

Казали мені колись

Ти ж не лімузин по проспекту

Не поспішай не лізь

Аж пекло саме приперло

Добряче так припекло

Прийшло мов свині по перли

Наче по камінь скло

І в змозі ти чи не в змозі

Ось та чарівна мить

Коли пекло вже на порозі

Й треба його гасить"

Реакція мережі

Усі по-різному відреагували на фото та попросили більше так не лякати їх сумними фото:

"Щира подяка за службу і захист";

"Бережіть себе";

"Хіба ж можна так лякати!";

"Писали б це на початку, серце обривається";

"Сашко, ти найкращий. Будь сильним";

"Ох, налякали, ледь дочитала. Бережіть себе!";

"Налякали дуже… Бережіть себе. Ви нам не чужа людина, ми вас дуже любимо!";

"Одужуйте музикант, захисник";

"Цікаво перемотали, як єдинорога";

"Засмучений твоїм станом. Нехай відновлення пройде якнайкраще".

Нагадаємо, що Олександр Положинський перебуває у складі 47 окремої механізованої бригади. Він перебуває у війську майже 8 місяців.