Положинський опублікував архівне фото, зроблене на фронті рік тому і зізнався, що йому морально важко бути в Києві, поки його побратими воюють на фронті. Раніше він розповідав, що хотів стати офіцером, але через стан здоров'я це неможливо.

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Олександр пригадав, що рік тому повернувся з "нуля".

Без побратимів, які загинули, без побратимів, які отримали поранення, без речей, які згоріли. На щастя — з побратимами, які вийшли разом зі мною, і ще вийдуть на день пізніше. І з усім, що було на мені,

– згадує Положинський.



Олександр Положинський показав фото з фронту / Світлина з його інстаграму

Положинський поділився емоціями після повернення з "нуля"

Зараз артист знову в Києві. Він зізнається, що йому морально дуже важко.

"Я в столиці. В комфорті. В безпеці. У вільний від служби час пишу пісні та даю інтервʼю. А мої побратими в цей час у боях. Дізнався, що деякі з них отримали важкі поранення", – написав музикант у соцмережах.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Розмова" Положинський заявив, що має почуття провини всередині через те, що його колеги зараз воюють.

Бо я перебуваю в комфортному і безпечному Києві, порівняно з польовими умовами… Я був на фронті нетривалий відтинок часу. Як таких бойових зіткнень у нас не було, нас просто обстрілювали. У нас були втрати, бо росіяни наступали, а ми тримали об'єкт, який нам довірили захищати. Фактично, ми були в такому напів оточенні,

– зізнався Олександр.

За його словами, він продовжує нести військову службу, зокрема залучений у діяльність ЗСУ і виконує завдання, які отримав від керівництва.

"Якщо виникне необхідність і буде наказ піти на фронт, то я готовий, в мене зібрані речі, треба лише отримати зброю та боєприпаси… У мене немає переляку, я знаю, що маю робити на фронті", – сказав він.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Положинським: відео

До слова, Олександр Положинський майже 8 місяців перебував у складі 47 окремої механізованої бригади. У січні цього року музикант налякав фанатів знімком з перебинтованою головою. Виявилося, що він відпрацьовував навички тактичної медицини та проходить бойове злагодження.