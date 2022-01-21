Олександр Положинський "давно чекав", що без нього "Тартак" розпадеться

У четвер, 20 січня, закінчилась 25-річна історія "Тартака". Засновник гурту Сашко Положинський, який пішов з нього два роки тому, заявив, що це не стало для нього несподіванкою.

Без фронтмена Олександра Положинського "Тартак" проіснував два роки. Його замінив Сергій Строян, але в оновленому складі гурт "не вистрілив". Відтак музиканти наважились на повний ребрендинг і готуються заявити про себе під новим ім'ям.

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Реакція Олександра Положинського на розпад "Тартака"

Співак, завдяки якому "Тартак" досяг найбільших висот, не був шокований новиною про його розпад. Він вірив в успіх колег, але знав, що без нього гурт розвалиться.

Хоч мене, як засновника, ніхто з музикантів не попередив, це не стало для мене несподіванкою. Я цього давно чекав… Мені прикро, що так все закінчилося, бо музиканти в "Тартаку" були класні, і я дуже хотів, щоб вони досягли успіху в оновленому складі без мене

– чесно зізнався Положинський.

Він, випередивши запитання фанів, наголосив, що не планує відроджувати "Тартак", але як і раніше співатиме головні хіти гурту на своїх концертах. Ба більше, він готовий зібратися в легендарному складі заради знакового заходу.

"Дякую всім, хто був з нами. 25 років, 10 альбомів, сотні й сотні концертів. Без вас усього цього не було б! Дякую всім колегам по гурту, дякую всім, хто співпрацював і допомагав, ми всі круті", – завершив Олександр Положинський.

Олександр Положинський з гуртом "Тартак" / Фото з фейсбуку співака

що в лютому 2020 року Сашко Положинський пішов з "Тартака" без будь-яких пояснень. Він публічно вибачився за це рішення не лише перед фанами, а й перед колегами, які залишилися без соліста.

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Повний текст публікації Олександра Положинського:

Сьогодні гурт "Тартак" остаточно припинив своє існування. І хоч мене, як засновника, ніхто з музикантів не попередив, це не стало для мене несподіванкою. Я цього давно чекав і навіть публічно висловлював свої припущення.

Насправді мені прикро, що так все закінчилося, бо музиканти в "Тартаку" були класні, і я дуже хотів, щоб вони досягли успіху в оновленому складі без мене. На жаль, у силу різних причин та обставин, цього не відбулося і 20 січня 2022 року стало офіційною датою припинення 25-річної історії гурту.

Відновлювати "Тартак" у жодному з його варіантів поки не планую. Разом з тим творчу діяльність не припиняю, пісні "Тартака" на своїх концертах, очевидно, виконуватиму. Варіанти можливих одноразових виступів "Тартака" як якогось ексклюзиву на честь певних знакових подій, як і раніше припускаю.

Дякую всім, хто був з нами. 25 років, 10 альбомів, сотні й сотні концертів. Без вас усього цього не було б! Дякую всім колегам по гурту, дякую всім, хто співпрацював і допомагав, ми всі круті!