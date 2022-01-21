Без фронтмена Александра Положинского "Тартак" просуществовал два года. Его заменил Сергей Строян, но в обновленном составе группа "не выстрелила". Поэтому музыканты решились на полный ребрендинг и готовятся заявить о себе под новым именем.

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Реакция Александра Положинского на распад "Тартака"

Певец, благодаря которому "Тартак" достиг самых больших высот, не был шокирован новостью о его распаде. Он верил в успех коллег, но знал, что без него группа развалится.

Хоть меня, как основателя, никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью. Я этого давно ждал... Мне обидно, что так все закончилось, потому что музыканты в "Тартаке" были классные, и я очень хотел, чтобы они достигли успеха в обновленном составе без меня,

– честно признался Положинский.

Он, опередив вопрос фанов, заявил, что не планирует возрождать "Тартак", но по-прежнему будет петь главные хиты группы на своих концертах. Более того, он готов собраться в легендарном составе ради знакового мероприятия.

"Спасибо всем, кто был с нами. 25 лет, 10 альбомов, сотни и сотни концертов. Без вас всего этого не было бы! Спасибо всем коллегам по группе, спасибо всем, кто сотрудничал и помогал, мы все крутые", – завершил Александр Положинский.

Александр Положинский с группой "Тартак" / Фото из фейсбука певца

Интересно, что в феврале 2020 года Сашко Положинский ушел из "Тартака" без каких-либо объяснений. Он публично извинился за это решение не только перед фанами, но и перед коллегами, которые остались без солиста.

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Полный текст публикации Александра Положинского:

Сегодня группа "Тартак" окончательно прекратила свое существование. И хоть меня, как основателя, никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью. Я этого давно ждал и даже публично высказывал свои предположения.

На самом деле мне обидно, что так все закончилось, потому что музыканты в "Тартаке" были классные, и я очень хотел, чтобы они достигли успеха в обновленном составе без меня. К сожалению, в силу различных причин и обстоятельств, этого не произошло и 20 января 2022 года стало официальной датой прекращения 25-летней истории группы.

Восстанавливать "Тартак" ни в одном из его вариантов пока не планирую. Вместе с тем творческую деятельность не прекращаю, песни "Тартака" на своих концертах, очевидно, буду исполнять. Варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" как некоего эксклюзива в честь определенных знаковых событий, как и ранее предполагаю.

Спасибо всем, кто был с нами. 25 лет, 10 альбомов, сотни и сотни концертов. Без вас всего этого не было бы! Спасибо всем коллегам по группе, спасибо всем, кто сотрудничал и помогал, мы все крутые!