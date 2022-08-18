В інтерв'ю 24 каналу Олександр Педан зізнався, що його російських знайомих так залякали, що вони не те що боялися виступити проти диктатури владіміра путіна, а тут же видаляли повідомлення і переписки, щоб їх не засікли.

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Олександр Педан про гумористів з росії

Я телефонував знайомим у росію і намагався їм все пояснити. Вони не піднімали слухавку, тому ми здебільшого переписувались або телефонували через якісь месенджери. Я зрозумів, що вони перелякані на всі 100, коли сказали, що їм дають 14 років за слово "війна", яке визначається ніби як фейк,

– пригадав Олександр Педан.

Він навіть провів своє розслідування – просив у знайомих номери тих людей, які зможуть говорити про війну. На пошуки однієї людини у шоумена пішло 3 дні, тож він зрозумів, що цей хибний шлях.

"Кілька днів шукати одну людину, яка щось скаже – а що це змінить? Я на це "забив". Для себе я переконався, ті, хто в адекваті, – знають, що війна відбувається, але нічого не будуть робити. А ті, хто не в адекваті – переконувати їх, навіщо?" – риторично запитав Педан.

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