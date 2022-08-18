В интервью 24 каналу Александр Педан признался, что его российских знакомых так запугали, что они не только боялись выступить против диктатуры владимира путина, а тут же удаляли сообщения и переписки, чтобы их не засекли.

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Александр Педан о юмористах из россии

Я звонил знакомым в россию и пытался им все объяснить. Они не поднимали трубку, поэтому мы в основном переписывались или звонили через какие-то мессенджеры. Я понял, что они перепуганы на все 100, когда сказали, что им дают 14 лет за слово "война", которое определяется как фейк,

– вспомнил Александр Педан.

Он даже провел свое расследование – просил у знакомых номера людей, которые смогут говорить о войне. На поиски одного человека у шоумена ушло 3 дня, так что он понял, что этот ложный путь.

"Несколько дней искать одного человека, который что-то скажет – а что это изменит? Я на это "забил". Для себя я убедился, те, кто в адеквате, – знают, что война происходит, но ничего не будут делать. А те, кто не в адеквате – убеждать их, зачем?" – риторически спросил Педан.

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