Тепер Олександр Педан розповів, як давно вони бачилися з Притулою. З'ясувалося, це відбулася дуже неочікувано в магазині "Біле сухе", передає 24 Канал.

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Коли Притула та Педан востаннє бачилися

Ведучий проекту Improv Live Show Олександр Педан говорить, що зустрічаються чи зідзвонюються вони з Притулою вкрай рідко.

Востаннє ми бачилися з Сергієм давненько… Будете здивовані, але ця зустріч відбулась у магазині "Біле сухе". Щоправда, брали ми не алкоголь, а воду та ще щось, – розповідає Педан у YouTube-шоу "20:23". – Ми живемо поруч, буквально через дорогу, але бачимося лише раз на рік.

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Олександр Педан та Сергій Притула / Фото пресслужби артистів

Попри нечисленні зустрічі Педан продовжує підтримувати зв'язок із Притулою. Олександр запевняє, що на адресу будь-кого, але точно не Сергія зараз може бути хейт та негативні закиди від суспільства.

"Я вважаю, до нього взагалі не має бути претензій, на відміну від багатьох, хто примазується до волонтерства, користується нагодою, так би мовити, – сказав якось Олександр в інтерв'ю ICTV. – Притула займається волонтерством з 2014 року. Я пам'ятаю, як він сидів на першому поверсі офісу "Нового каналу" та збирав те, що потім передавалося на фронт. Тож якщо в когось є претензії, просто почитайте нашу новітню історію".