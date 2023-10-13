Теперь Александр Педан рассказал, как давно они виделись с Притулой. Выяснилось, что это произошло очень неожиданно в магазине "Белое сухое", передает 24 Канал.

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Когда Притула и Педан в последний раз виделись

Ведущий проекта Improv Live Show Александр Педан говорит, что встречаются или созваниваются они с Притулой крайне редко.

В последний раз мы виделись с Сергеем давненько… Будете удивлены, но эта встреча состоялась в магазине "Белое сухое". Правда, брали мы не алкоголь, а воду и еще что-то, – рассказывает Педан в YouTube-шоу "20:23". – Мы живем рядом, буквально через дорогу, но видимся только раз в году.

Шоу "23:20" с Александром Педаном и Антоном Тимошенко: смотрите видео



Александр Педан и Сергей Притула / Фото пресс-службы артистов

Несмотря на немногочисленные встречи, Педан поддерживет связь с Притулой. Александр уверяет, что в адрес любого, но точно не Сергея сейчас может быть хейт и негативные упреки от общества.

"Я считаю, к нему вообще не должно быть претензий, в отличие от многих, кто примазывается к волонтерству, пользуется случаем, так сказать, – сказал однажды Александр в интервью ICTV. – Притула занимается волонтерством с 2014 года. Я помню, как он сидел на первом этаже офиса "Нового канала" и собирал то, что потом передавалось на фронт. Так что если у кого есть претензии, просто почитайте нашу новую историю".