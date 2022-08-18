Це все їхні ігри, – Педан розповів, як росія маніпулювала українцями через мову
росія тривалий час маніпулювала українцями через мову, хотіла поділити країну. Багато українців від народження розмовляють російською. Ведучий Олександр Педан зауважив, що змусити людей говорити українською – не можна і не треба. Ми маємо до цього дозріти.
Своїми думками Педан поділився в інтерв'ю 24 каналу. Чоловік вкотре підкреслив, що мова – це елемент маніпуляції з боку росії, який завжди був.
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росія маніпулювала українцями через мову
росіяни постійно пригнічували українську мову, виводили наперед російську. Через мову вони намагалися розколоти Україну – ділити її на Схід та Захід. На російськомовних братів і україномовних націоналістів.
Це все їхні ігри. Мова – це наша ДНК, ідентифікація нації. Мені подобається зараз перехід на українську мову. Але перехід на українську має відбутись свідомо і за своїм бажанням. Змусити людей говорити українською – не можна і не треба. Ми маємо до цього дозріти,
– сказав Педан.
Олександр зазначив, що він готовий працювати над тим, щоб мову не насаджували, а мова ставала модною, рідною, приємною. І вона вже є такою, якщо насправді подивитись. До прикладу, український дубляж фільмів набагато крутіший за російський. І східні регіони останні 20 – 30 років теж дивились українське телебачення, ходили на українські кінофільми та не помічали різниці.
"Вони сприймають мову як рідну, але не хочуть переключатись і говорити саме українською. Розуміти – розуміють, подобатись – скоріш за все вона їм подобається, а от говорити – чогось не вистачало. Все, настав час", – наголосив ведучий.
Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті: дивіться відео онлайн