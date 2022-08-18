Своими мыслями Педан поделился в интервью 24 каналу. Мужчина еще раз подчеркнул, что язык – это элемент манипуляции со стороны россии, который всегда был.

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россия манипулировала украинцами через язык

русские постоянно подавляли украинский язык, выводили заранее русский. Через язык они пытались расколоть Украину – делить ее на восток и запад. На русскоязычных братьев и украиноязычных националистов.

Это все их игры. Язык – это наша ДНК, идентификация нации. Мне сейчас нравится переход на украинский язык. Но переход на украинский должен состояться сознательно и по своему желанию. Заставить людей говорить по-украински – нельзя и не надо. Мы должны к этому созреть,

– сказал Педан.

Александр отметил, что он готов работать над тем, чтобы язык не насаждали, а язык становился модным, родным, приятным. И она уже такова, если на самом деле посмотреть. К примеру, украинский дубляж фильмов гораздо круче российского. И восточные регионы последние 20-30 лет тоже смотрели украинское телевидение, ходили на украинские кинофильмы и не замечали разницы.

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"Они воспринимают язык как родной, но не хотят переключаться и говорить именно на украинском. Понимать – понимают, нравиться – скорее всего он им нравится, а вот говорить – чего-то не хватало. Все, пора", – подчеркнул ведущий.

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