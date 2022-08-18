Своїми думками Педан поділився в інтерв'ю 24 каналу. Чоловік вкотре підкреслив, що мова – це елемент маніпуляції з боку росії, який завжди був.

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росія маніпулювала українцями через мову

росіяни постійно пригнічували українську мову, виводили наперед російську. Через мову вони намагалися розколоти Україну – ділити її на Схід та Захід. На російськомовних братів і україномовних націоналістів.

Це все їхні ігри. Мова – це наша ДНК, ідентифікація нації. Мені подобається зараз перехід на українську мову. Але перехід на українську має відбутись свідомо і за своїм бажанням. Змусити людей говорити українською – не можна і не треба. Ми маємо до цього дозріти,

– сказав Педан.

Олександр зазначив, що він готовий працювати над тим, щоб мову не насаджували, а мова ставала модною, рідною, приємною. І вона вже є такою, якщо насправді подивитись. До прикладу, український дубляж фільмів набагато крутіший за російський. І східні регіони останні 20 – 30 років теж дивились українське телебачення, ходили на українські кінофільми та не помічали різниці.

"Вони сприймають мову як рідну, але не хочуть переключатись і говорити саме українською. Розуміти – розуміють, подобатись – скоріш за все вона їм подобається, а от говорити – чогось не вистачало. Все, настав час", – наголосив ведучий.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті: дивіться відео онлайн