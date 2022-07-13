Телеведучий Сергій Притула займався благодійним фондом ще з початку війни на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення він працює лише волонтером. Це прокоментував його друг Олександр Педан у телевізійному марафоні, повідомляє 24 канал.

Читайте також Я не до кінця вірю, – Олександр Педан про виправдання Полякової та Єфросиніної через мову

Олександр Педан про Сергія Притулу

Телеведучий впевнений, що з часом Сергій Притула повноцінно стане політиком. Зараз же він на своєму місці.

Я Притулі ще в "Підйомі" казав, що він піде в політику. Я завжди знав і казав це. Він казав: ні, малий, я ж активіст. Він 100% піде в політику, але зараз він робить свою роботу. Зараз він волонтер, на своєму місці,

– розповів Олександр Педан.

Зірковий колега згадав, як Сергій Притула лише починав волонтерську діяльність через війну на Донбасі.

"І до нього, я сподіваюсь, взагалі не має бути претензій, на відміну від багатьох, хто примазується до цієї історії, є й такі, користуються нагодою. Притула цим займається з 2014 року. З 2014 року – я ще тоді пам'ятаю, він сидів на 1 поверсі "Нового каналу" і збирав те, що потім передавалося на фронт. Якщо в когось є якісь претензії, почитайте вже нашу новітню історію".



Педан і Притула / Фото з інстаграму Олександра Педана

Останні новини про Сергія Притулу