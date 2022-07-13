Телеведущий Сергей Притула занимался благотворительным фондом еще с начала войны в Донбассе. После полномасштабного вторжения он работает только волонтером. Это прокомментировал его друг Александр Педан в телевизионном марафоне, сообщает 24 канал.

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Александр Педан о Сергее Притуле

Телеведущий уверен, что со временем Сергей Притула полноценно станет политиком. Сейчас он на своем месте.

Я Притуле еще в "Подъеме" говорил, что он уйдет в политику. Я всегда знал и говорил это. Он говорил: нет, малый, я же активист. Он 100% уйдет в политику, но сейчас он делает свою работу. Сейчас он волонтер, на своем месте,

– рассказал Александр Педан.

Звездный коллега вспомнил, как Сергей Притула только начинал волонтерскую деятельность из-за войны на Донбассе.

"И к нему, я надеюсь, вообще не должно быть претензий, в отличие от многих, кто примазывается к этой истории, есть и такие, пользуются случаем. Притула этим занимается с 2014 года. С 2014 года – я еще тогда помню, он сидел на 1 этаже "Нового канала" и собирал то, что потом передавалось на фронт. Если у кого есть какие-то претензии, почитайте уже нашу новейшую историю".



Педан и Притула / Фото из инстаграма Александра Педана

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