Лещенко в червні разом з дружиною також брав участь в проєкті America's Got Talent, де отримав чотири "так" від журі. Тоді хореограф також використав доповнену реальність.

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Тепер у прямому ефірі цього ж шоу Олександр Лещенко разом з українською компанією Magic Innovations показав постановку про війну Росії проти України.

Підготовка над номером тривала три місяці. Танцівник і команда Magic Innovations зберегли в постановці унікальність проєкту – поєднання голографічної реальності та хореографічної майстерності.

Сам Олександр зазначив, що це було дуже складно. В основі постанови – історія народної української казки Котигорошка, в якій є протистояння головного героя зі Змієм, що уособлює окупанта, який прийшов на українську землю.

Герой Котигорошко отримав силу від рідної землі, щоб побороти ворога! Але спочатку в нього складний шлях, який він має подолати, перш ніж зустрітися віч-на-віч із загарбником,

– розповів Лещенко.

Дивіться виступ Олександра Лещенка на шоу: відео

Судді "Америка має талант" емоційно відреагували на постановку українця. Більш того, супермодель Гайді Клум навіть несподівано заговорила українською мовою і спробувала сказати "Дякую".

Виступ Олександра відбувся у прямому ефірі 22 серпня (23 серпня за київським часом). Тепер Америка впродовж доби буде голосувати за учасників півфіналу і вже зранку 24 серпня будуть відомі результати.

Лещенко зазначив, що формат шоу "Америка Має Талант" розважальний, але українці не можуть просто розважатись, поки йде війна.

Нині для України важливі будь-які нагадування про те, що в нас коїться! І ми, як творчі люди, маємо інструмент, завдяки якому можемо і маємо доносити до людей інформацію,

– вважає хореограф.

До речі, український танцювальний колектив Light Balance Kids також виступили на американському талант-шоу. Учасники приголомшили своїм номером суддів та згадали про повномасштабну війну в Україні.