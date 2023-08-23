Відтак 24 Канал зібрав привітання українських зірок. Про те, хто і як привітав українців зі святом – читайте далі.

До теми Сьогодні – День Державного Прапора України: картинки-привітання до важливої дати

Наталка Денисенко

Артистка опублікувала вражаюче відео, де вона в синьо-жовтій сукні біжить у столиці України на тлі прапора та монумента "Батьківщина-Мати".

"Наш незламний символ. Кольори, що гріють серце. Цінувати, плекати та берегти своє – це те, чому навчила мене війна, і те, що я ніколи не забуду", – зауважила акторка.

Джамала

Виконавиця поширила дивовижне фото. Вона позувала у синьому жакеті з золотими вставками та в головному уборі.

"Прапор – це символ нашої свободи, нашої боротьби та незламності", – зазначила співачка.

Надя Дорофєєва

Артистка привітала українців зі святом та поділилася своїм архівним фото на тлі соняха і сучасним кадром.

Настя Каменських

"Наш прапор — це втілення нашої історії, гідності та незалежності. Нехай його жовто-синій стяг завжди летить високо, символізуючи мужність, єдність та гордість нашого народу. Бажаю всім патріотизму, сили духу та незламної віри у майбутнє нашої країни", – написала під публікацією NK.

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар поширив світлину з українським стягом на тлі протитанкових їжаків.

"Це щит. І він дає силу, яка нам зараз так потрібна", – наголосив кухар.

Гурт "Антитіла"

Наталя Могилевська

"Наш прапор — це символ духу, незламності, стійкості та сили! І звичайно ж — колір нашої перемоги", – написала під фото співачка

Окрім вищезазначених зірок, до привітань також долучився Слава Дьомін, Софія Ротару, Оля Полякова, Тіна Кароль та багато інших українських знаменитостей.

Дивіться фото, як зірки вітали українців з Днем Державного Прапора / Скриншоти з інстаграм-сторіс: