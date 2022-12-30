"Не такий різкий, як Донецьк": Кривошапко назвав відмінність Маріуполя колись та зараз

Співак Олександр Кривошапко важко переживає окупацію рідного міста та втрату бабусі там. Але він переконаний, що з 2014-го року місто стало проукраїнським і дуже чекає повернення туди українських військових та керівництва.

Фіналіст шоу "Х-Фактор" розповів, що жив у місті до 2010 року, потім переїхав навчатись у Москву, а вже звідти – в Україну. Він зізнається, що їхав з абсолютно проросійського міста, адже на це була низка причин.

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Це було відчутно у час виборів, у нас була велика кількість родичів у Росії, тому родинні зв'язки, комунікації, торговельні угоди, бізнес – все було пов'язане з російським. Після 2014 року, на моє превелике здивування, я побачив, що Маріуполь справді українізується. І до початку війни (24 лютого, – 24 канал), хто б мені що не казав, Маріуполь став українським містом, навіть якщо у деяких людей залишились проросійські погляди. Для мене він залишається українським,

– каже Кривошапко.

Він каже, що ні секунди не сумнівається у тому, що Україна дуже скоро поверне ці території. І він це не говорить просто так, адже бачить, на що здатні люди у країні: "Саме люди. Я з повагою ставлюсь до державного керівництва, яке виконує свої функції. Але що витворяють люди – з точки зору гуманітарної, інформаційної і військової – я не сумніваюсь, що буде так, що Маріуполь буде українським".

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Яка ситуація у Маріуполі зараз

Попри те, що рідні Кривошапка вибирались з окупації міста навесні, а його бабуся там і померла, мама Олександра натомість згодом повернулась у Маріуполь. Каже, що "у неї там свої справи". Йому важко говорити на цю тему, адже місто практично не змінилось під російською окупацією з весни 2022 року.



Олександр Кривошапко з мамою до повномасштабного вторгнення Росії / Фото з інстаграму співака

"Це місто, яке повністю інформаційно ізольоване і вони отримують інформацію виключно з російських ЗМІ та від росіян. Маріуполь сьогоднішній відрізняється від Маріуполя березня-квітня 2022 року тільки тим, що там немає вже обстрілів. Але залишились точно такі самі гуманітарні проблеми – це відсутність електроенергії, немає води, люди точно так само готують їжу у під'їздах, живуть у підвалах (у кого не залишилось житла). Мало того, ті люди, в яких були хоч якісь фінансові можливості – намагаються робити якийсь бізнес, перепродувати-купляти щось, така внутрішня "шарашкіна кантора". Це виглядає дуже безнадійно у рамках окупації", – розповів співак.

Маріуполь ніяким чином не заслужив такого. Мені серце болить, обливається кров'ю. Це біль, який неможливо втамувати… Я все своє доросле життя дуже пишався, що я з Маріуполя. Тому що це дуже цікаве місто з цікавим менталітетом. Він трошки "донбаський", але не такий різкий, як Донецьк. Він начебто промисловий, але в той самий час – з морем. Тобто я завжди пишався тим, що я – маріуполець і пишаюсь цим далі. Маріуполь – це 18 років мого життя і велика кількість років життя моїх рідних. На цю тему я можу годинами говорити,

– підсумував Кривошапко.