Финалист шоу "Х-Фактор" рассказал, что жил в городе до 2010 года, затем переехал учиться в Москву, а уже оттуда – в Украину. Он признается, что ехал из абсолютно пророссийского города, ведь на это было ряд причин.

К слову Я расплакался, – Кривошапко вспомнил первый звонок от родных из Мариуполя

Это было ощутимо во время выборов, у нас было множество родственников в России, поэтому родственные связи, коммуникации, торговые соглашения, бизнес – все было связано с российским. После 2014 года, к моему удивлению, я увидел, что Мариуполь действительно украинизируется. И до начала войны (24 февраля – 24 канал), кто бы мне ни говорил, Мариуполь стал украинским городом, даже если у некоторых людей остались пророссийские взгляды. Для меня он остается украинским,

– говорит Кривошапко.

Он говорит, что ни секунды не сомневается в том, что Украина скоро вернет эти территории. И он это не говорит просто так, ведь видит, на что способны люди в стране: "Именно люди. Я с уважением отношусь к государственному руководству, которое выполняет свои функции. Но что вытворяют люди – с точки зрения гуманитарной, информационной и военной – я не сомневаюсь, что будет так, что Мариуполь будет украинским".

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Какая ситуация в Мариуполе сейчас

Несмотря на то, что родные Кривошапка выбирались из оккупации города весной, а его бабушка там и умерла, мама Александра впоследствии вернулась в Мариуполь. Говорит, что "у нее там свои дела". Ему тяжело говорить на эту тему, ведь город практически не изменился под российской оккупацией с весны 2022 года.



Александр Кривошапко с мамой к полномасштабному вторжению России / Фото с инстаграмма певца

"Этот город, который полностью информационно изолирован и они получают информацию исключительно из российских СМИ и от россиян. Мариуполь сегодняшний отличается от Мариуполя марта-апреля 2022 года только тем, что там нет уже обстрелов. Но остались точно такие же гуманитарные проблемы – это отсутствие электроэнергии, нет воды, люди точно так же готовят еду в подъездах, живут в подвалах (у кого не осталось жилья) Мало того, те люди, у которых были хоть какие-то финансовые возможности – пытаются делать какой-то бизнес, перепродавать-покупать что-то, такова внутренняя "шарашкина кантора". Это выглядит очень безнадежно в рамках оккупации", – рассказал певец.

Мариуполь никак не заслужил такого. Мне сердце болит, обливается кровью. Это боль, которую невозможно утолить… Я всю свою взрослую жизнь очень гордился, что я из Мариуполя. Потому что это очень интересный город с интересным менталитетом. Он немного "донбасский", но не такой резкий, как Донецк. Он вроде бы промышленный, но в то же время – с морем. То есть я всегда гордился тем, что я мариуполец и горжусь этим дальше. Мариуполь – это 18 лет моей жизни и много лет моих родных. На эту тему я могу часами говорить,

– подытожил Кривошапко.