Олександр Кривошапко вперше за рік зустрівся з донькою: чуттєве відео

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розлучило багато сімей. Матері з дітьми були змушені втікати від війни в безпечніші місця, а тати залишатися в Україні для захисту країни від російських окупантів. Так, співак Олександр Кривошапко вперше за тривалий час зустрівся зі своєю шестирічною донькою. Підписників артиста дуже зворушило відео виконавця.

Український співак, який став популярним після участі в шоу "Х-фактор", понад рік не бачився зі своєю донечкою. Вона разом з мамою Маріною Кінські зараз живе за кордоном.

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Довгоочікувана зустріч Кривошапка з донькою

Олександр вирішив зробити сюрприз Алісі, тому їй зав'язали очі. Вона не знала, що тато приїхав до неї, тож Олександр підійшов ззаду й розв'язав пов'язку. Дівчина була вражена від побаченого. Батько з донькою довго стояли й обіймалися. Обоє не могли стримати емоцій.

Реакція соцмереж

Відео співака з донькою розчулило його шанувальників. В коментарях можна побачити багато приємних слів та побажань, які люди написали Олександру й Алісі:

"Дуже зворушливо. Нехай всі татусі повернуться живі та здорові";

"Сашко, так радіє серце бачити яким класним батьком ти став";

"Дуже зворушливо! Саше, після війни я чекаю вас на великій сцені. Такий талант, як у вас, гріх ховати від людей";

"Бажаю вам ніколи не розлучатись";

"Дуже зворушливо. Такі емоції. Клята війна. Бажаю, щоб кожен тато міг бути зі своєю дитиною";

"До сліз";

"Дуже зворушливо. Попереду все обов'язково буде добре".

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