Украинский певец больше года не виделся со своей дочерью. Она вместе с мамой Мариной Конски сейчас живет за границей.
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Долгожданная встреча Кривошапка с дочерью
Александр решил сделать сюрприз Алисе. Девочка не знала, что папа приехал к ней, потому ей завязали глаза. Александр подошел сзади и развязал повязку. Девушка была поражена, увидев папу позади себя. Оба не могли сдержать эмоций. Отец с дочерью долго стояли и обнимались.
Реакция соцсетей
Видео певца с дочерью растрогало его поклонников. В комментариях можно увидеть много приятных слов и пожеланий, которые люди написали Александру и Алисе:
- "Очень трогательно. Пусть все папы вернутся живы и здоровы";
- "Саша, так радуется сердце видеть каким классным отцом ты стал";
- "Очень трогательно! Саша, после войны я жду вас на большой сцене. Такой талант, как у вас, грех прятать от людей";
- "Желаю вам никогда не расставаться";
- "Очень трогательно. Такие эмоции. Проклятая война. Желаю, чтобы каждый папа мог быть со своим ребенком";
- "До слез";
- "Очень трогательно. Впереди все обязательно будет хорошо".
Последние новости об Александре Кривошапко
- Певец в марте 2022 года вступил в добровольческий батальон.
- Также музыкант создал свой благотворительный фонд "Братское сердце", помогающий перевозить гуманитарную помощь всем, кто пострадал от войны с Россией.
- В сентябре 2022 года в Киеве артист расписался с косметологом Марией. Это уже третий брак Александра. В 2011 году он был женат на хореографе Татьяне Денисовой, которая в то время была судьей проекта "Танцуют все". Их брак длился около года. Они быстро развелись, потому что часто ссорились. Второй женой артиста была Марина Кински, от которой у него есть дочь Алиса.
- Отметим, бывшая Кривошапко Татьяна Денисова предала Украину. Она отказалась публично осуждать Россию за войну и сейчас, как и все последние 9 лет, работает в стране-агрессоре.