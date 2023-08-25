Начальник штабу бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Богдан "Тавр" Кротевич негативно відгукнувся про чоловіків, які виїхали з України незаконно. Військовий пояснив, що саме дратує його найбільше.

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Кому б "Тавр" набив лице

На думку "Тавра", абсолютно нормально, якщо за кордон виїжджають жінки з дітьми заради спокою та безпеки. Та зовсім інакше він ставиться до тих, хто перетинає кордон незаконно.

"Мене не так бісить, що вони поїхали, мене бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це виводить з себе. І вони повернуться. Мене тригерить те, що вони, скоріш за все, не понесуть ніякого покарання. Знову ж таки, питання справедливості. Просто виводить", – поділився Кротевич.

Захисник назвав українського артиста, до якого в нього особливо негативне ставлення. "Тавр" вважає, що коли вже й ходити на розважальні заходи, то й кадри з них тримати при собі.

І ще дехто дозволяє викладати відео з вечірок. Влад Яма десь там свої вініли крутить. Йому би я лице набив, просто отак по-чоловічому. Всяким ТрО Барселони,

– додав "Тавр".

Інтерв'ю з Богданом "Тавром" Кротевичем: дивіться відео онлайн

Де зараз Влад Яма