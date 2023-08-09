Сором та маячня, – Олександр Еллерт розкритикував Бабкіна за виконання пісні "Солдат" у США

Гурт 5'nizza відправився у благодійний тур у США та Канаду. Один з концертів Сергія Бабкіна відвідав і переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, який зараз живе за кордоном. Проте коміку не сподобалося виконання пісні "Солдат", він розкритикував артистів.

Комік висловив свою думку в Інстаграмі. За його словами, виконувати цю пісню в США було недоречно. До того ж, Бабкін співав хіт російською мовою.

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Еллерт розповів шанувальникам, що відвідав концерт одного з улюблених гуртів 5'nizza. В цей вечір він відчув ностальгію та приємні емоції.

Проте був момент, який збентежив Олександра. Зокрема, дует виконав свій хіт "Солдат" російською мовою і їм підспівували слухачі, серед яких були й росіяни.

На думку Елерта, ця пісня була недоречна, адже артисти – не солдати.

Я було почав підспівувати, але зупинився, бо який я на**й солдат? Бабкін і Запорожець на сцені теж ніякі не "I’m soldier". Як і 600 людей у центрі Hollywood, співаючих "и я знаю свое дело, мое дело – стрелять, чтобы пуля попала в тело врага…". Це що за маячня? Що це за сюр та сором?,

– заявив комік.

Олександр зазначив, що в репертуарі гурту 5'nizza є оновлена версія пісні "Солдат" із сучасними акцентами, тому було б доречніше співати саме її.

Еллерт пояснив свою думку. За його словами, хто б що не робив і де б не знаходився, він не може називати себе солдатом, якщо не є ним насправді.

"Культурні, фінансові та подібні інші це все не фронти, це – тили! І кожен хто допомагає, може казати, що він тил, підтримка і опора, але ніякий не солдат", – підсумував він.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін переписав текст пісні "Солдат" у березні 2022 року. Нова версія пов'язана з війною, яку Росія розпочала проти України. Цей трек є українською і навіть англійською мовами.