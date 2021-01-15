Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт більше трьох місяців живе з Ксенією Мішиною, також пара готується до одруження. Чоловік розповів, як він зазвичай ласкаво називає кохану.

Після закінчення романтичного проєкту "Холостячка", його головні учасники Олександр Еллерт та Ксенія Мішина майже одразу почали жити разом. Вони не приховують своїх щирих почуттів та часто дають інтерв'ю. У розмові з виданням "КП в Україні" Олександр розповів, як ніжно називає кохану.

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Як Олександр та Ксенія називають один одного вдома

Переможець "Холостячки" зізнався, що ніжно називає Ксенію "моя бігля". Бігль – це порода собак, яку хотіла б завести акторка. Але це не однин варіант ласкавого імені. Також Олександр Еллерт любить називати Мішину "космос" та "всесвіт".

Натомість сама Ксенія Мішина частіше звертається до нього просто – "Сашо". Але автор "Кварталу 95" додав, що в пари є різні зменшливо-пестливі слова. І як би до нього кохана не зверталась – він однаково відгукнеться.

Олександр Еллерт зазначив, що вони часто зізнаються один одному в коханні.

Боротьба йде на рівних майданчиках з рівними силами. За останньою інформацією, рахунок – мільйон на мільйон,

– поділився чоловік.

Переможець "Холостячки" додав, що в нього немає метеликів у животі, коли він думає про Ксенію Мішину. Але в той момент, коли розповідав про неї, то з'явилися мурахи.