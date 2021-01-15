Победитель "Холостячки" Александр Эллерт больше трех месяцев живет с Ксенией Мишин, также пара готовится к бракосочетанию. Мужчина рассказал, как он обычно ласково называет возлюбленную.

После окончания романтического проекта "Холостячка", его главные участники Александр Эллерт и Ксения Мишина почти сразу начали жить вместе. Они не скрывают своих истинных чувств и часто дают интервью. В разговоре с изданием "КП в Украине" Александр рассказал, как нежно называет возлюбленную.

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Как Александр и Ксения называют друг друга дома

Победитель "Холостячки" признался, что нежно называет Ксению "моя бигля". Бигль – это порода собак, которую хотела бы завести актриса. Но это не единственный вариант ласкового имени. Также Александр Эллерт любит называть Мишину "космос" и "вселенная".

Вместе с тем сама Ксения Мишина чаще обращается к нему просто – "Саша". Но автор "Квартала 95" добавил, что у пары есть разные умельшительно-ласкательные слова. И как бы к нему любимая не обращалась – он все равно откликнется.

Александр Эллерт отметил, что они часто признаются друг другу в любви.

Борьба идет на равных площадках с равными силами. По последней информации, счет – миллион на миллион,

– поделился мужчина.

Победитель "Холостячки" добавил, что у него нет бабочек в животе, когда он думает о Ксении Мишиной. Но в тот момент, когда рассказывал о ней, то появились мурашки.