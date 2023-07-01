Я випивав, – Олег Винник чесно відповів на чутки про залежність

Днями вийшла друга частина інтерв'ю з Олегом Винником після тривалого мовчання. Співак, зізнався, чи мав колись алкогольну залежність. Також він розповів про спиртне, яке любить найбільше.

Олег Винник, який вперше озвучив ім'я дружини, вирішив нарешті прокоментувати чутки про залежності. Адже неодноразово в мережі говорили про те, що співак має проблеми з алкоголем.

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Співак про вживання алкоголю

Винник дозволяв собі випивати спиртне, проте ніколи не страждав від алкогольної залежності.

Я ніколи не скажу, що я не випиваю. Я випивав, стільки, скільки мені було потрібно. Ніколи не був бухий,

– відверто сказав артист.

Як повідомив виконавець, він відмовився від алкоголю через стан здоров'я. До того ж не п'є його вже тривалий період.

"Хоча дуже люблю пиво", – додав Винник.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивитись відео онлайн

Алкоголь та наркотики в житті зірок