Без масок і дотримання дистанції: Олег Винник виступив у переповненому залі в Броварах

Напередодні Міжнародного жіночого дня, 7 березня, Олег Винник виступив у Броварах. Грандіозний концерт відбувся без дотримання карантинних обмежень – глядачі не дотримувалися дистанції та були без масок. Фото артиста в переповненому залі обурили мережу.

Ситуація з коронавірусом в країні стрімко погіршується. Так, Київ та область перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня. Однак навіть після посилення карантинних обмежень зірки першого ешелону українського шоу-бізнесу продовжують збирати повні зали. Днями народний улюбленець Олег Винник відзначився гучним концертом без дотримання карантинних норм.

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Концерт Олега Винника в Броварах

7 березня співак виступив у Броварах, що на Київщині, з шоу-програмою "Безумная любовь". Захід відбувся в концерт-холі одного з найбільших в Україні торговельно-розважальних центрів "Термінал", який вміщує 1 500 людей. Судячи з фото з концерту, квитки були розпродані без дотримання карантинних обмежень, адже всі місця у великому залі були зайняті. Зазначимо, що згідно з чинними нормами, розсадка глядачів має бути через одного.

"Бровари 7. 03. 2021", – лаконічно підписав фото Олег Винник.

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Реакція мережі на концерт Олега Винника

На новий допис підкорювача жіночих сердець відреагували сотні користувачів. Серед прихильників є ті, кого не на жарт обурив концерт кумира. Користувачі наголосили на тому, що захід відбувся не лише без дотримання дистанцій, а й з порушенням маскового режиму:

Почалося. Коронавірус минув?

Краще все ж таки з масками;

А як же карантин, стільки людей;

Для таких не існує карантину і жодних законів. Ганьба.

Однак більшість прихильниць Олега Винника висловили захват від довгоочікуваного концерту. Користувачки засипали артиста коментарями та заявили, що чекають його з концертами в інших містах України та навіть за кордоном. Схоже, збільшення захворюваності на коронавірус аж ніяк не лякає шанувальниць співака: