Хореографиня Ілона Гвоздьова кілька років підкорювала паркет "Танців з зірками" з найвідомішими чоловіками України. У 3 сезоні оновленого проєкту вона виступала з телеведучим Володимиром Остапчуком, хоча тоді танцівниця могла стати в пару з Олегом Винником. Однак народному улюбленцю вона відмовила.

Ілона Гвоздьова не приховує, що танцівники "кастингують" знаменитостей, які погодилися на участь в "Танцях з зірками". Вона пробувала танцювати з різними партнерами й обирала тих, з якими працювалося найкомфортніше. Так, два роки тому хореографиня зробила вибір на користь Володимира Остапчука й відмовила Олегу Виннику.

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Чому Ілона Гвоздьова відмовилася танцювати з Олегом Винником

Знаменитість зізналась, що в 3 сезоні оновленого шоу "Танці з зірками" мав брати участь підкорювач жіночих сердець Олег Винник. Продюсери проєкту хотіли поставити артиста в пару з Ілоною Гвоздьовою, однак тоді вона вирішила виступати з Володимиром Остапчуком. Зірка пояснила, що мислила практично та заздалегідь цікавилася графіками знаменитих партнерів. Як з'ясувалось, ведучий мав більше часу на репетиції, ніж співак.

Коли мова йшла про Володю Остапчука та Олега Винника, то мене запитували, з ким я хотіла брати участь. Я вибрала Володю, бо, на відміну від Олега, він був з вільнішим графіком, ніж Винник зі своїми концертами, роз'їздами, від'їздами,

– пояснила Ілона Гвоздьова.

Однак Олег Винник з'явився лише в 4 сезоні "Танців з зірками". Він танцював з Оленою Шоптенко, адже Ілона Гвоздьова на той час перебувала на останніх місяцях вагітності й виступала з Дмитром Танковичем. Однак Ілона Гвоздьова щиро вболівала за пару Винника і Шоптенко після свого вибуття. Вона різко прокоментувала їхній виліт з шоу через інфікування коронавірусом. Тоді танцівниця заявила, що "всі переможці минулих сезонів сидять по домівках і дали дорогу та шанс іншим учасникам".