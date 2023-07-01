Першою розповіла про хворобу: Олег Винник чесно відповів, чи ображається на Олю Полякову

Оля Полякова однією з перших заговорила про проблеми Олега Винника зі здоров'ям. Артист зізнався, чи ображений на неї, та з якими ще колегами спілкувався.

Український співак Олег Винник після 24 лютого 2022 почав усе рідше з'являтися у соцмережах. Про нього найперше запитували у колег – тоді Оля Полякова зізналась, що в артиста проблеми зі здоров'ям.

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Олег Винник про зіркових колег

Олег Винник повідомив, що не сердиться на Олю Полякову, адже вона змовчала, від якої саме недуги лікується співак.

Я з нею зідзвонювався на початку війни й розповідав про це. І вона чітко розуміє, що це. Вона не каже, що це – бо це не потрібно. Це колегіальність і розуміння. І слава Богу, що вона залишається тією людиною, яка гідна, знає, що казати,

– зауважив Винник.

, Олег Винник так і не розсекретив, від якої хвороби

лікується в Берліні. Але повідомив, що це рідкісне захворювання, яке могло прикувати його до інвалідного візка, на нього хворіє близько 2% населення Німеччини. Зараз недуга не є смертельною для людини.

Артист додав, що упродовж війни кожен міг зателефонувати та "достукатись" до нього. Зокрема, він спілкувався з Тіною Кароль. Також пів року тому йому писав Слава Дьомін – запитував щодо інтерв'ю.

"Я сказав, що не можу за станом здоров'я. Не питав нічого, я подумав – добре, дякую, що не займається піарами. Потім час проходить і він кидає голосове: Олеже, там такий бум, щось про тебе валять, а я твій друг і хочу поговорити. Тоді приходять мені посилання, де він говорить про мене і сина. Я ще кажу: "Господи, Славко, чому я не можу жити нормально?".

Олег Винник також відповів, чи є артисти-колеги, про яких він змінив свою думку: "Я змінив, але якось не хочу в це вірити, знаю, звідки ноги ростуть".

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Зауважимо, раніше 24 Канал зібрав, що українські зірки говорили про Олега Винника за час його мовчання: