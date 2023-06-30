Я ці гроші ніколи не бачив, – Олег Винник вперше прокоментував суперечку з продюсером

Олег Винник з початком повномасштабної війни виїхав до Німеччини. Нещодавно він заявив, що мовчав про війну, бо у нього не було доступу до сторінок у соцмережах. За його словами, винний у цьому його продюсер Олександр Горбенко.

Про це артист заявив в інтерв'ю українській журналістці Вікторії Курочці. Відео вона опублікувала на своєму ютуб-каналі КРП.

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Цікаво, що у розмові Винник нaголосив, що в нього немaє доступу до aкaунтів в соцмережaх. За його словами, колишній продюсер позакривав всі доступи та поміняв паролі до сторінок артиста у Фейсбуці та Інстаграмі.

Але зазначимо, що 29 червня співак опублікував перший допис в Інстаграм, в якому повідомив, що хоче повернути гроші за квитки на деякі з його виступів. Написав це Винник особисто чи його продюсер – невідомо.

Крім того, у відео співaк стверджує, що його суперечку із продюсером будуть вирішувaти предстaвники зaкону. Зокрема, Винник каже, що не отримував прибутку з його aкaунту в YouTube.

Роками кажу: "Сань, ти ж розумієш, рано чи пізно в мене податкова запитає, приїде до мене додому, запитає: гіпотетично ви там зробили великі гроші…" І я не буду відповідати за свій канал у YouTube, бо я від нього не мав цієї суми. Я ті гроші ніколи не бачив, хай мені хтось доведе, хто їх отримав,

– заявив Олег Винник.

Співак зазначив, що є закон і юридичні особи, які цим займаються, все доведуть. Якщо виявиться, що Олег Винник неправий, він "вибачиться перед всіма людьми".

Дивіться інтерв'ю з Олегом Винником: відео

Нагадаємо, що раніше продюсер Олександр Горбенко повідомив, що призупинив співпрацю з Олегом Винником, який зараз за кордоном. Він наголосив, що права на пісні співака "фактично належать його компанії".