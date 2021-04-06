Його не було всю вагітність, – мати доньки Олега Сенцова розповіла правду про їхні стосунки
У відомого українського режисера, колишнього бранця Кремля Олега Сенцова в грудні 2020 року народилася донька Емма. Мати дівчинки розповіла, що режисер зник після того, як дізнався про вагітність. За 3,5 місяці життя Емми він бачив її лише декілька разів.
Джерело:фейсбук Юлії Бабич
Юлія Бабич, яка мала стосунки з Олегом та народила від нього дівчинку, на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала допис, у якому розповіла, як він кинув її та доньку.
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Юлія Бабич про стосунки з Олегом Сенцовим
Жінка зазначила, що було багато запитів в друзі у фейсбуці, що здалося їй підозрілим. Через знайомих вона шукала сторінку батька своєї дитини, щоб перевірити, чи не пов'язано це з ним. Юлія додала, що сама вона не може знайти акаунт Сенцова, оскільки чоловік заблокував її.
Виявилося, що він має право оприлюднювати особисте, пов'язане зі мною та Еммою. А я, як ідіотка, весь цей час мовчала, оберігаючи його репутацію,
– наголосила Юлія.
"Я не можу написати це у коментарях під його дописом, оскільки заблокована. Тому пояснюю тут. Я не знаю, чи є в Емми тато. Він досі називає стосунки, від яких народилася дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився фінансового допомагати з обліком вагітності, а гроші дала людина, проти якої він завзято публічно виступає", – розповіла Юлія.
Він з'явився перед пологами. Не встиг на них, бо були "важливі зустрічі". Побув 10 хвилин. Так, він записаний у свідоцтві про народження Емми. Хоча в останній момент заявив, що погано розуміє українську мову і дасть ім'я, а не прізвище. Та згодом все-таки прізвище дав,
– поділилася Бабич.
Юлія зазначила, що на перший Новий рік доньки, коли їй було лише 2 тижні, Сенцов разом із жінкою, з якою почав зустрічатися після того, як дізнався про вагітність, поїхав в Одесу пити просеко. Через його відсутність Емма була позбавлена грудного вигодовування, оскільки Юлія не мала, з ким залишити її, а самій терміново знадобилася операція.
Емма – донька Олега. Я хочу, щоб він був в її житті. Та поки що не бачу взаємного бажання. За всі 3,5 місяці життя Емми Сенцов бачив її декілька разів. Останній раз 3 березня. Коли я написала, що доньці погано, він заблокував мене у фейсбуці. Можливо, щоб я не засмучувалася, коли читатиму такі правильні дописи про те, що немає нічого важливішого за здоров'я дитини. Але чомусь не своєї дитини,
– наголосила Юлія.
Жінка додала, що також неідеальна, образила коханку Олега. Щомісяця режисер надсилає доньці фінансову допомогу.
Це його обов'язок. Але все одно вдячні, що не доводиться нагадувати. Я не знаю, чи є в Емми тато. Можливо, з'явиться колись. Двері досі відчинені. Але в Емми є мама. А в мами є друзі. І завдяки цим друзям, ми з Еммою на плаву і щасливі. А в тата є кіно. Я вважаю, що в нас були вдалі стосунки! Бо в них народилось диво! Найкраща дівчинка у всьому світі!
– написала в публікації Юлія.
Молодша донька Олега Сенцова
- Новина про те, що режисер втретє став батьком, з'явилася в мережі 5 лютого. Сенцов не розсекречував матері дитини, проте українські ЗМІ писали, що нею може бути журналістка та активістка Юлія Бабич.
- У фейсбуці жінка поширює багато фото з новонародженою дівчинкою з хештегом #КрихіткаОлегівна.
- Днями у своєму фейсбуці режисер опублікував допис, у якому зазначив, що з матір'ю його дитини були невдалі стосунки, а звістка про появу майбутнього малюка з'явилася після завершення цих стосунків.
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