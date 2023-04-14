"Дурням доводити не будемо": ображені фанати Винника показали, як і за що його відзначили в ЗСУ

Співак Олег Винник зник з публічного простору майже рік тому, на Великдень. Він лікується в Берліні й звідти допомагає ЗСУ, але всі критикують його за пропажу. На захист артиста стали ображені фани й показали його подяки від ЗСУ.

Поки Горбунов на пару з Поляковою і MamaRika скептично коментують зникнення Олега Винника, шанувальники відстоюють його самотужки. Аби втерти носи всім недоброзичливцям, вони показали подяки від українських військових.

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Як Олега Винника відзначили в ЗСУ

В одному з фан-акаунтів Олега Винника опублікували фото подяк, які адресували йому та його благодійному фонду "Вовчиця" – "за надання матеріально-технічної допомоги" від Сили спеціальних операцій ЗСУ та "за вагомий внесок у волонтерську діяльність та надання благодійної допомоги" від територіальної оборони Хмельницького. Цікаво, що імена командирів, які підписували подяки, та номери військових частин попередньо замалювали.

Адмін сторінки "Олег Винник. Той, хто співає душею" уїдливо звернувся до всіх тих, хто думає, що за кордоном артист відсиджується й ніяк не допомагає країні.

Так "не допомагав" армії, що аж отримав дві подяки від ЗСУ. Розумні все розуміють, дурням і доводити не будемо. Любимо та пишаємось. Молодчина,

– йдеться у фейсбук-дописі.

Подяки Олегу Виннику від ЗСУ / Фото з фан-акаунта співака

Нагадаємо, ще в липні 2022 року адвокат Олега Винника коментував, що він "не став красуватися, а обрав шлях цілеспрямованої допомоги" – відкрив благодійний фонд "Вовчиця" і займається пошуком, купівлею і доставкою машин для ЗСУ. Артист ніби не говорить про волонтерство, бо "не бажає піаритися в час біди".

Натомість чоловік Оксани Білозір показував, як насправді Винник допомагає ЗСУ з Німеччини. Роман Недзельський фотографував бойову "вовчицю" від співака та заявляв, що вона вирушає на передову. Пізніше він навіть приїжджав до нього в Берлін.