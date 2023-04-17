"Таким жартувати не можна": блогер назвав страшний діагноз Олега Винника

Минув майже рік, як Олег Винник зник з публічного простору та виїхав у Берлін. Усі кажуть, що він хворий, але ніхто не знає на що. Ютуб-блогер Богдан Беспалов поділився плітками, що у співака була онкологія.

Богдан Беспалов, який називає себе "тато-пліткар", оголосив, що в Німеччині Олег Винник бореться з наслідками онкохвороби. До того ж повертатися в Україну він нібито не планує.

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Чим хворіє Олег Винник

Хворіє він онкологічним захворюванням… Досить тяжко його переносив, переніс, лікується. Перебуває у Берліні,

– заявив Богдан Беспалов.

Ба більше, він обурився, що зіркові друзі, такі як Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Слава Дьомін, прикривають Олега Винника й водять за носа його аудиторію.

"Ми були першими на ютубі, хто назвав його діагноз, адже ні Слава Дьомін, ні Маша Єфросиніна, ні Оля Полякова – ніхто не хотів озвучувати діагноз, тому що у нас все толерується у суспільстві шоубізнесовому, у нас усі посміхаються одне одному, грають за правилами. У нас немає такого, щоб розповісти правду, як воно є", – емоційно прокоментував блогер.

Від одного з "кошенят", себто підписника, який працює в клініці, де лікується Олег Винник, він довідався, що співак "не повернеться в Україну". Такий висновок той зробив після спілкування з близькою людиною з його оточення.

Якщо ви теж пошукаєте інформацію в європейських джерелах патентів товарного знаку, то Олег Винник встиг запатентувати своє ім'я саме в Німеччині. Тож скоріш за все Олег не повернеться,

– підсумував ютуб-блогер.

Він додав, що Виннику час "вийти зі своєї зони комфорту і врешті решт порушити мовчання".

Судячи з коментарів, у хворобу Винника повірили не всі – одні побажали швидкого одужання, а інші порадили не загравати з хворобою:

"Олегу Виннику бажаю виздоровлення від страшного недугу. Він талант. Чекаємо його в Україні";

"Дай Боже, щоб Олег одужав і поборовши свою хворобу дарував свої пісні";

"Олегу Виннику бажаю швидкого одужання та повернення на рідну землю. Де його люблять та чекають багато його шанувальників. Велика подяка Олегу, що допомагає нашій армії. Я не вірю, що Олег не повернеться в Україну, яку він так любить";

"Я взагалі не розумію, як можна Виннику вірити. Якщо про його хворобу брехню, то таким жартувати не можна, бо він обов'язково цим захворіє";

"Якби воно боліло, то вийшов би і сказав би, а не як дівчисько трусливе тримає інтрижку".

Нагадаємо, Оля Полякова, яку Богдан Беспалов звинувачує у підігруванні Олегу Виннику, перша обмовилася про його хворобу. Ще у червні 2022 року вона зізналася, що в артиста "серйозні проблеми зі здоров'ям були", однак не стала розкривати деталі й попросила "дати йому самому розказати, що в нього там відбувається".

Тоді як днями співачка іронічно прокоментувала зникнення Винника: "Він живий взагалі? Може він не може говорити? Я чула, що він хворіє. Хто його знає, що з ним відбувається".