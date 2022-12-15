Олег Винник, який пішов з соцмереж, показався на фото з Берліна: як він виглядає

У квітні, після Великодня, Олег Винник зник з соцмереж. У шоу-бізі не вщухали чутки, куди подівся кумир "вовчиць", а потім він об'явився в Німеччині. Ймовірно, співак досі в Берліні.

Чоловік Оксани Білозір та ексдиректор Палацу "Україна" Роман Недзельський підсумував свою службу в лавах ЗСУ – опублікував кадри з деокупованих територій, зі зброєю, з побратимами та волонтерами. На одному з фото засвітився Олег Винник – з довгим волоссям та у звичному кежуал-образі. Вони з Романом бачилися в Берліні ще затепла.

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"Сьогодні мій 300 день в українській армії та 293 день війни. Життя змінилось на 180 градусів, багато всього було, багато ще, надіюсь, буде. Перемога за нами! Слава Україні", – писав Недзельський 13 грудня.

Олег Винник з другом з ЗСУ / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

Нагадаємо, у липні саме Роман Недзельський підтвердив, що в Німеччині Винник не відсиджується, а допомагає ЗСУ. Він показав бойове авто, яке фонд співака "Вовчиця" купив і відправив на передову. За кілька тижнів чоловік Оксани Білозір зв'язувався з Олегом Винником, щоб той дав гроші на ремонт буса з гуманітарною допомогою, і заразом виклав фото, як він виглядає. Тоді артист показався без укладки, з бородою, у кепці та темних окулярах.

За словами адвоката Винника, у Берліні він лікується, адже ще до вторгнення мав проблеми зі здоров'ям, і тихо підтримує ЗСУ, бо "не бажає піаритися в час біди".