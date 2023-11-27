Чоловік звільнився зі служби. Він зазначив, що це цілком легально і він ні про що не жалкує.

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Ексчоловік Соломії Вітвіцької демобілізувався

Після півтора року служби в ЗСУ Влад Кочатков, який був зв'язківцем у війську, звільнився зі служби за 26 статтею закону "Про військову службу і військовий обов'язок". Він наголосив, що добровільно вступив до армії та добровільно звідти йде. Водночас його все одно можуть призвати до служби, якщо це буде потрібно.

Добровільно прийшов, добровільно і йду. Все легально. 1.5 роки служби за спиною. Ні про що не жалкую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду – за потужними та унікальними людьми, з якими мав справу,

– зазначив військовий.

Чоловік зауважив, що досі не може повірити про те, що він вільний.

"На обліку я все ж таки стою. І в разі чого – мене знову заберуть. Таке життя", – додав Влад.

Соломія Вітвіцька про демобілізацію колишнього чоловіка

Жінка розповіла, що причиною звільнення зі служби стали сімейні обставини.

Наскільки мені відомо, за сімейними обставинами. З минулого тижня вже не військовий ЗСУ,

– сказала Соломія.

Телеведуча додала, що у них хороші стосунки з екскоханим.

"Я вважаю, що наскільки світ зараз бентежний, наскільки мало стабільності, що треба максимально намагатися зберегти нормальні людські стосунки. Я взагалі неконфліктна жінка. Ми прожили разом вісім років, досить мирно, то чого мали погано розходитися?", – поділилася знаменитість.