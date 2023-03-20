Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: хто з артистів у ЗСУ його запросив

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка виступив для українських воїнів, які героїчно боронять Бахмут. На фронт його запросив засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга. Якими були концерти, дивіться фото далі.

Цілий рік повномасштабної війни Олег Скрипка виступає з благодійними концертами по всьому світу й сам готовий піти на фронт, "коли буде необхідність". Проте поки приїхав під Бахмут як артист.

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Олег Скрипка виступив під Бахмутом

На запрошення "Культурного десанту" та Колі Сєрги Олег Скрипка відіграв чотири концерти для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка – для 9-го окремого мотопіхотного батальйону "Вінниця", 10-го окремого мотопіхотного батальйону "Полісся", 11-го окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь" та танкового батальйону.

Безумовно, є втома, але наші хлопці вкрай мотивовані та сильні духом. Та не знаю, хто більше заряджається: хлопці від моєї музики, чи я від їхньої сталевої волі,

– прокоментував Олег Скрипка.

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Разом з лідером "ВВ" до українських оборонців приїхали Сергій Асафатов, учасник "Голосу країни" Олександр Лозовський та музикант Олександр Гордєєв. Його сина Олексія знайшли у підвалі під Бахмутом. Він півтора місяця пролежав серед вбитих і важко поранених побратимів, їв крихти, пив з калюж і схуд до 42 кілограмів. Воїна вважали зниклим безвісти, але його знайшов і врятував доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Зараз хлопець у шпиталі в Дніпрі.