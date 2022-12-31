"Червона калина" та колядки: Олег Скрипка захопив виступом на київському вокзалі

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка виступив на центральному київському вокзалі. Він заспівав для мешканців і гостей міста колядки й українські пісні.

Український музикант та лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка влаштував імпровізований концерт напередодні Нового року. Він виступив для киян та гостей міста на залізничному вокзалі.

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Олег Скрипка виступив на вокзалі

Колектив влаштував імпровізовану сцену поблизу елеватора. Учасники "Воплі Відоплясова" грали на інструментах, а Олег Скрипка наживо виконував пісні.

Виконавець заспівав колядку "Добрий вечір тобі" та легендарну пісню "Ой у лузі червона калина". Щоб послухати невеликий концерт, до вокзалу зібралась чимала публіка.

Передноворічний концерт на Центральному залізничному вокзалі,

– поділився Олег Скрипка

Додамо, на київському Центральному залізничному вокзалі кілька тижнів тому імпровізовано виступав Святослав Вакарчук. Тоді він розповідав, що побачив вокзал з іншого боку, – як пункт чи фортецю незламності.

"Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові й тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна – це фортеця незламності".