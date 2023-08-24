Олег Скрипка виступив на фестивалі в музикантами-біженцями з Росії: співак прокоментував скандал
Джерело:Олег Срипка
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка знову потрапив у гучний скандал. Артист виступив на фестивалі в Чорногорії разом з російськими музикантами-біженцями. Скрипка вже прокоментував цю ситуацію.
Раніше співака захейтили за його висловлювання про фемінізм. Скрипка заявив, що жінки мають поважати чоловіків. Згодом він виправдався за свої слова.
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Скрипка виступив на фестивалі з росіянами
Фестиваль Music Saves the World пройшов у Чорногорії. Раніше він мав назву "Усадьба Jazz" та до 2019 року активно проводився в Росії.
Днями там виступив і Олег Скрипка. Російська продюсерка Марія Сьомушкіна розповіла, що український артист на захід навідався. Вона запропонувала йому виступити, і співак погодився.
Я запросила Олега на сцену і разом музикантами-біженцями з Росії та співачкою Gladys із Франції, стався чудовий jam session. На одній музичній частоті і в ім'я миру,
– написала Сьомушкіна.
Допис Марії Сьомушкіної / Скриншот з соцмереж
Фестиваль відвідали багато росіян. Крім того, там збирали кошти на підтримку російських та українських музикантів-біженців, про що було заявлено в афіші події. Наразі пост Марії Сьомушкіної видалений.
Коментар від Олега Скрипки
Український виконавець вже прокоментував скандал. У коментарі "Суспільному" пресслужба артиста заявила, що "це несеться інформаційна атака".
"Спочатку обвинувачення у фашизмі, потім співпраця з росіянами, антифемініст. Ми це не будемо коментувати, на радість російській пропаганді. Ми завтра представляємо Україну в Брюсселі. І зараз все робиться для того, щоб зіпсувати свято в підтримку України", – заявили в команді артиста.
Сам Скрипка записав нове відео з Люксембургу, де підтвердив слова команди про "інформаційну атаку".
Ми виступали в Чорногорії з концертами. І я завітав на один захід, який мав допомогти українським дітям. А потім виявилося, що там були росіяни в організації чи десь там,
– відповів музикант.
Нещодавно скандал лунав і довкола фестивалю Easy Busy Fest на підтримку України в Польщі. Виявилося, що до благодійного заходу мають причетність росіяни. Українські артисти вже прокоментували ситуацію.