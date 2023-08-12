Я просто був у шоці, – Олег Скрипка зізнався, як його здивував Коля Сєрга під час війни

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що його приємно здивував музикант Коля Сєрга. Все через те, що співак показав свою проукраїнську позицію та після початку повномасштабної війни створив "Культурний десант".

Нагадаємо, що "Культурний Десант" допомагає підтримувати бойовий дух і морально-психологічний стан військових на передовій. До команди Сєрги вже приєдналися Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба та багато інших відомих культурних діячів.

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Олег Спринка зізнається – був вражений тим, що Коля Сєрга пішов на фронт.

Я був із ним знайомий, хороший поет, усе там є, і російськомовний контент… І тут війна, і він іде на фронт, створює “Культурний десант”, і він переходить на українську мову. Я просто був у шоці, я був реально шокований,

– сказав соліст ВВ.

Коля Сєрга у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Одеси. Він розповідав, що іншого варіанту для себе не бачив. Згодом почав навчатися на снайпера, але разом з тим знайшов інший фронт – "Культурний десант". Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників.

Також Скрипка висловився про артистів, які "перевзулися". За його словами, хтось із них як страус, заховав голову в пісок, хтось зник з горизонту.

"Просто естрадка завжди була дуже кон’юнктивною. Коли люди йдуть на концерт естрадного артиста, вони мають розуміти, що спостерігають на сцені бізнесмена, який іноді підспівує. А в еру штучного інтелекту їм не потрібно буде співати взагалі", – вважає Олег.

Дивіться інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео

До слова, нещодавно музиканти "Культурного десанту" Коля Сєрга, Саша Чемеров та Міша Крупін випустили іронічний трек "Білгород". У кліпі з'являється навіть генерал Залужний. У тексті артисти саркастично закликають бєлгородців не боятися й обіцяють свободу від московської влади.