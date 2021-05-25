Олег Скрипка не приховує, що є критиком музичного конкурсу. Він зазначив, що на бюджет Євробачення міг би 115 років проводити фестиваль "Країна мрій", організатором якого колись був.

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Артист додав, що Україна не отримала жодного ефекту від Євробачення, яке днями завершилось.

Ми що, стали мегавідомими і всі сказали: "Україна – круто"? Навпаки, такі речі, як Євробачення – для країн третього світу. Це комплекс неповноцінності – носитися з Євробаченням, як з писаною торбою. Країни, які себе поважають, до прикладу, Велика Британія чи Франція – вони не знають, що це таке,

– прокоментував Скрипка.

Він додав, що у цих країнах відбуваються "власні конкурси віртуозів, фестивалі етнічної, симфонічної музики, балет і тому подібне" і їм немає жодної справи до "попси".

"А у нас на попсу моляться. Це означає, що загальний рівень держави і населення дуже низький. У нас країна дуже високого потенціалу і дуже низької реалізації. Ми нагадуємо якихось туземців, які живуть на культурних, духовних самородках і взагалі не усвідомлюють, що таке реальні цінності сучасного суспільства", – переконаний співак.

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Що раніше Скрипка говорив про Євробачення?

Як повідомляють у "Вікіпедії", у 2009 році гурт брав участь у Нацвіборі на Євробачення, проте знявся з конкурсу напередодні півфіналу через незацікавленість потенційних спосорів. Тоді Євробачення проводили у Москві.

"Ми відмовляємося від Євробачення. Ми туди не їдемо. Не маємо можливості", – казав тоді Скрипка.

У 2016 році, коли перемогу на Нацвідборі отримала Джамала, Скрипка був переконаний, що на Євробаченні у Стокгольмі за неї не голосуватимуть. До слова, артистка отримала перемогу та привезла Євробачення в Україну.

"Я не слідкував за національним відбором в цьому році, слухаю іншу музику, але мої прогнози збулися. Я думав, що поїде Джамала, – так і вийшло. Вона - сильний виконавець. Політичний момент дуже важливий: кримчанка – і співає про Крим. Це – правильний посил. Але я не впевнений, що слухачі, які дивляться "Євробачення", а це в основному домогосподарки і геї, будуть голосувати за пісню про Крим. Ми пам'ятаємо неприємний інцидент в 2005 році з групою "Гринджоли", з піснею "Разом нас багато, нас не подолати ". Світ її не прийняв", – говорив лідер "ВВ" в інтерв'ю видання "Гордон".