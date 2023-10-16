Олег Скрипка зізнався, що його діти страждали від булінгу в школі
Джерело:"Наодинці"
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка є батьком чотирьох дітей. Днями він розповів про свої взаємини з ними. Крім того, артист поділився історією про те, як його дітей булили в школі.
За словами артиста, він не дуже багато часу проводить з синами та доньками, оскільки багато працює. Водночас намагається виховувати дітей, показуючи своїм прикладом, як треба жити.
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Олег Скрипка зізнався, що його дітей принижували в школі
Як виявилося, це сталося через те, що в них не було мобільних телефонів. Так, через цькування зірковий батько змушений був придбати дітям телефони.
У нас діти підростали і вони єдині в класі були без мобілок взагалі. Ми купляли дітям мобільні телефони не тому, що ми вважали це за потрібне, а щоб їх не булили,
– розповів співак.
Водночас Скрипка зауважив, що Олеся після того, як показала одноліткам, що їй придбали смартфон, навіть не бере його з собою. Він просто лежить вдома без діла, бо не потрібен їй. Водночас дівчина має планшет.
Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн
Що відомо про дітей Олега Скрипки: головне
- В родині артиста 4 дітей: Роман, Устим, Олеся та Зоряна. За словами виконавця, вони є дуже творчими особистостями. Так, всі вміють грати на музичних інструментах.
- Крім того, як зазначив виконавець, його доньки Олеся та Зоряна ще гарно малюють.
- Водночас добре співає лише Устим, він вже розвивається у музиці, як і батько. Втім, Олег Скрипка зауважив, що син не просить в нього допомоги, оскільки хоче сам досягнути успіху. І навіть вже почав заробляти гроші на піснях.
- Найстарший син Роман вже не живе з батьками.