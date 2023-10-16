По словам артиста, он не слишком много времени проводит с сыновьями и дочками, поскольку много работает. В то же время, пытается воспитывать детей, показывая своим примером, как надо жить.

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Как оказалось, это произошло из-за того, что у них не было мобильных телефонов. Так, из-за травли звездный отец вынужден был приобрести детям телефоны.

У нас дети подрастали и они единственные в классе были без мобилок вообще. Мы покупали детям мобильные телефоны не потому, что мы сочли это нужным, а чтобы их не булили,

– рассказал певец.

В то же время, Скрипка отметил, что Олеся после того, как показала сверстникам, что ей приобрели смартфон, даже не берет его с собой. Он просто лежит дома без дела, потому что не нужен ей. В то же время у девушки есть планшет.

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