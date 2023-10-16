По словам артиста, он не слишком много времени проводит с сыновьями и дочками, поскольку много работает. В то же время, пытается воспитывать детей, показывая своим примером, как надо жить.
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Как оказалось, это произошло из-за того, что у них не было мобильных телефонов. Так, из-за травли звездный отец вынужден был приобрести детям телефоны.
У нас дети подрастали и они единственные в классе были без мобилок вообще. Мы покупали детям мобильные телефоны не потому, что мы сочли это нужным, а чтобы их не булили,
– рассказал певец.
В то же время, Скрипка отметил, что Олеся после того, как показала сверстникам, что ей приобрели смартфон, даже не берет его с собой. Он просто лежит дома без дела, потому что не нужен ей. В то же время у девушки есть планшет.
Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн
Что известно о детях Олега Скрипки: главное
- В семье артиста 4 детей: Роман, Устим, Олеся и Зоряна. По словам исполнителя, они очень творческие личности. Все умеют играть на музыкальных инструментах.
- Кроме того, как отметил исполнитель, его дочери Олеся и Зоряна еще хорошо рисуют.
- В то же время хорошо поет только Устим, он уже развивается в музыке как отец. Но, Олег Скрипка отметил, что сын не просит у него помощи, поскольку хочет сам добиться успеха. И даже начал зарабатывать деньги на песнях.
- Старший сын Роман уже не живет с родителями.