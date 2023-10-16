За словами артиста, він не дуже багато часу проводить з синами та доньками, оскільки багато працює. Водночас намагається виховувати дітей, показуючи своїм прикладом, як треба жити.

Важливо Олег Скрипка оскандалився заявою про красивих жінок, які самі винні в насильстві: "Як жертви"

Олег Скрипка зізнався, що його дітей принижували в школі

Як виявилося, це сталося через те, що в них не було мобільних телефонів. Так, через цькування зірковий батько змушений був придбати дітям телефони.

У нас діти підростали і вони єдині в класі були без мобілок взагалі. Ми купляли дітям мобільні телефони не тому, що ми вважали це за потрібне, а щоб їх не булили,

– розповів співак.

Водночас Скрипка зауважив, що Олеся після того, як показала одноліткам, що їй придбали смартфон, навіть не бере його з собою. Він просто лежить вдома без діла, бо не потрібен їй. Водночас дівчина має планшет.

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

Що відомо про дітей Олега Скрипки: головне