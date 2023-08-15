Це жіночий егоїзм, – Олег Скрипка розкритикував фемінізм у Європі та похвалив українок
Джерело:STAND UP BATTLE
Музикант Олег Скрипка порівняв фемінізм в Україні та Європі. Він заявив, що за кордоном присутній жіночий егоїзм, водночас українки "адекватні" феміністки, бо мають особистість і шанують чоловіків.
Нагадаємо, що першою дружиною Олега Скрипки була француженка Марі Рібо, вони були у стосунках 7 років. Водночас останні 18 років лідер гурту "ВВ" живе у щасливому шлюбі з українкою Наталією Сидь, яка подарувала йому чотирьох дітей.
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Тепер музикант висловився про фемінізм та розповів, чим французькі жінки відрізняються від українських.
За його словами, українки – хазяйновиті, сексуальні та розумні.
Вони як менеджери – вдома роблять затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки – феміністичні. А фемінізм – це жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. І цей фемінізм – у жінок є самоповага до себе і немає поваги до чоловіка,
– заявив Скрипка.
Співак вважає, що цей європейський фемінізм зараз “насаджується” на українську культуру.
На думку артиста, це просто погане виховання жінок.
"І в Україні ці інстасамки – це просто погане виховання, вони просто не виховані. Але не всі. Та золота жінка – вона на дні, її просто треба дістати та сказати: українська жінка – ось це", – висловився Скрипка.
Лідер гурту "ВВ" зазначає, що батьки мають правильно виховувати доньок. Він додає, що йому пощастило з дружиною.
Я дуже вдячний своєму тестеві, бо він правильно виховав свою доньку. Моя дружина має господарність та повагу до чоловіка. Але вона творча – пише вірші, вміє малювати, вона особистість. Жінки мають бути особистістю, і у боротьбі за це треба не втратити, у хорошому сенсі, патріархат з елементами матріархату,
– вважає Олег Скрипка.
Дивіться інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео
Що відомо про особисте життя Олега Скрипки: коротко
- Артист починав творчу кар'єру зі своїм гуртом "Воплі Відоплясова" у Франції. У 1990-ті група талановитих хлопців поїхали туди з гастролями і затрималися на кілька років. Саме там в Парижі Скрипка познайомився з француженкою Марі Рібо.
- Пара прожила разом сім років. Але коли Сприпка вирішив повернутися в Україну, їхній шлюб розпався. Розставання виявилося дуже болючим, тому колишнє подружжя не підтримує стосунки. Цікаво, що Марі вдруге згодом вийшла заміж.
- Вже у 1997 році співак зустрів українку Наталію Сидь. Познайомилися вони у столичному театрі "Дах". Вже у 2005 році дівчина стала його дружиною. Разом подружжя вже 18 років. У їхньому шлюбі народилося четверо дітей: Роман, Устим, Олеся та Зоряна.