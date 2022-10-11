Олег Скрипка разом з гуртом "ВВ" від початку повномасштабної війни постійно гастролює за кордоном. Мета концертів – збір коштів для українських захисників. При цьому колектив постійно на зв'язку з народом, слідкує за всім, що відбувається в Україні.

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Олег Скрипка повідомив про смерть скрипальки Каті

В інстаграмі музикант опублікував відео, на якому скрипалька Катя грає мелодію його пісні "Весна" на вулиці Слов'янська. Таким чином дівчина підтримувала моральний дух мешканців міста, яке вже тривалий час перебуває під обстрілами росіян.

Як з'ясувалося, Катя загинула під час чергового ворожого обстрілу. Вона стала ще однією жертвою російського терору.

Дівчинка Катя загинула внаслідок ворожого обстрілу в місті Слов'янськ. Просто залишимо це відео тут,

– написав Скрипка під відео.

10 та 1 1 жовтня росіяни масово обстрілювали об'єкти інфраструктури у багатьох містах України. Жертвами цих терористичних актів знову є мирні люди. Відомі люди закликають світ змусити Росію припинити геноцид українського народу. Як знаменитості відреагували на ракетні обстріли – читайте тут.