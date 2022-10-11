Олег Скрипка вместе с группой "ВВ" с начала полномасштабной войны постоянно гастролирует за границей. Цель концертов – сбор средств для украинских защитников. При этом коллектив постоянно на связи с народом следит за всем, что происходит в Украине.

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Олег Скрипка сообщил о смерти скрипачки Кати

В инстаграмме музыкант опубликовал видео, на котором скрипачка Катя играет мелодию его песни "Весна" на улице Славянска. Таким образом, девушка поддерживала моральный дух жителей города, который уже длительное время находится под обстрелами россиян.

Как выяснилось, Катя погибла во время очередного вражеского обстрела. Она стала еще одной жертвой русского террора.

Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск. Просто оставим это видео здесь,

– написал Скрипка под видео.

10 и 1 октября россияне массово обстреливали объекты инфраструктуры во многих городах Украины. Жертвами этих террористических актов снова являются мирные люди. Известные люди призывают мир вынудить Россию прекратить геноцид украинского народа. Как знаменитости отреагировали на ракетные обстрелы – читайте здесь.