Олег Сенцов з дружиною відсвяткували перший день народження сина: зворушливе відео
13 листопада 2023, 12:04Читать новость на русском
Джерело:Вероніка Вельч
Український кінорежисер, а зараз і військовий, Олег Сенцов щемливо привітав немовля з першою річницею життя. Він зробив це разом із своєю дружиною.
Відповідне відео опублікувала жінка військового, Вероніка Вельч 12 листопада у своєму інстаграмі. Пара була дуже щасливою.
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Олег Сенцов привітав сина з днем народження
Радісні батьки привітали свого Дем'яна з першим роком життя. На ролику видно, як вони задмухують свічку на святковому торті немовля.
Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до сонця і назад. З днем народження, Демичко,
– написала жінка.
Що відомо про подружжя Сенцових
- Улітку режисер та військовий Олег Сенцов публікував фото дружини Вероніки Вельч в українському стилі. Вона була в народному вбранні та масивному віночку. Він написав, що пишається своєю жінкою. Сенцов додав, що попри відстань, їхні стосунки стають лише міцнішими.
- Олег Сенцов одружився з Веронікою Вельч в липні 2022 року. Військовий став батьком вчетверте 4 грудня минулого року. Його дружина народила сина Дем'яна в США. Там дитині надали українське громадянство. Відомо, що в Олега є ще троє дітей від попереднього шлюбу: дочка Аліна (2002 рік), Емма (2021 рік) та син Владислав (2004 рік).
- Кілька місяців тому Вероніка Вельч розповідала нам, як змінився Олег за час повномасштабної війни й наголосила. Тоді вона повідомила, що за протягом останнього року бачилася з Олегом лише тричі.