"Кохання": дівчина лідера гурту Kalush Orchestra зачарувала романтичними фото

Лідер гурту Kalush Orchestra та його дівчина Олександра знялися у романтичній фотосесії. Перед камерою закохані показали почуття, які панують між ними.

Зараз Kalush Orchestra перебувають на гастролях за кордоном. 22-річна Олександра їздить в турі разом з музикантами, допомагає з організацією концертів. Однак зовсім скоро вона повернеться додому, а хлопці гастролюватимуть далі. Їй доведеться на деякий час розлучитися з Олегом, через що дуже сумує.

Читайте також Були на межі розриву, – MamaRika відверто розповіла про кризу в стосунках з чоловіком

Нові фото Олега Псюка та його коханої

Але поки закохані разом, насолоджуються кожною хвилиною. Зіркова пара часто публікує в мережі спільні фото. На нових чорно-білих кадрах Олександра та Олег не соромилися показати теплі романтичні почуття, які є між ними. Закохані ніжно усміхалися, обіймали один одного.

"Кохання", – зворушливо написала під фото Білобров.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники засипають зіркову пару компліментами.

"Сильного та палкого кохання вам! Дуже пасуєте! Такі гарні!"

"Які ви файні разом! Просто неймовірні!"

"Гарні котики!"

"Вони точно створені одне для одного!"

"Які зайчики!"